Violenza selvaggia al Vasto, 20 extracomunitari scatenano una nuova maxi-rissa

Pochi minuti dopo le 20.00 una feroce rissa ha visto coinvolti circa 20 extracomunitari nel quartiere Vasto. La maxirissa è cominciata a via Palermo e si è trascinata fino a via Bologna. Per sedare gli animi accesi si è reso necessario un intervento in forze da parte dei carabinieri.

Ben tre autovetture sono intervenute in zona per cercare di calmare gli uomini e le donne che si azzuffavano furiosamente tenendo il quartiere sotto scacco. Ancora ignote le cause che hanno scatenato la rissa ma, come hanno raccontato i cittadini del quartiere, episodi del genere sono all’ordine del giorno. Più volte i residenti hanno chiesto alle istituzioni di vigilare sulla vendita di alcolici nei negozi gestiti da extracomunitari. Secondo quanto hanno più volte affermato i cittadini, infatti, quelli che apparentemente sembrano essere tranquilli e inoffensivi negozietti etnici si trasformano in “piazze di spaccio” di potenti alcolici importati illegalmente dai paesi africani. Il risultato della vendita di tali sostanze – nonostante il pur encomiabile impegno della Polizia Municipale sul territorio – è sotto gli occhi di tutti.



Tensioni si registrano quotidianamente anche nell’area di porta Nolana, dove i residenti sono circondati notte e giorno da unaviolenta frequentata da persone di tutte le etnie – italiani compresi – che rendono la vita del quartiere praticamente impossibile. Residenti e turisti sono letteralmente costretti ad assistere giorno dopo giorno alla vendita di merci contraffatte, sigarette di contrabbando e, ovviamente, ad assistere al mercatino della monnezza gestito dagli extracomunitari.

Alla base dei conflitti inter-etnici quasi sempre ragioni di carattere puramente economico. La gestione dei proventi della vendita di merci contraffatte o la compravendita all’ingrosso di materiali da vendere al dettaglio sulle famigerate bancarelle che affollano piazza Garibaldi, sono tra le principali cause delle risse che si scatenano a cadenza quotidiana in ogni parte dello sfortunato quartiere Vasto.

A poco servirà la riqualificazione della vicina piazza Garibaldi se non si riusciranno ad appianare le numerosissime tensioni che si alimentano giorno dopo giorno in un quartiere stanco di essere al centro di continui episodi violenti. I residenti del quartiere – i pochi coraggiosi che ancora rimangono – hanno il diritto di chiedere alla politica, sia cittadina che a livello nazionale, un intervento concreto per contrastare un fenomeno in devastante aumento.

