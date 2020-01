Napoli, festa scatenata in limousine per Tina Cipollari: bloccata dalla polizia

Doveva essere una notte scatenata di festa a bordo di una lussuosa Limousine per Tina Cipollari, storica opinionista del programma “Uomini e donne”, condotto da Maria De Filippi, ma sembra proprio che la polizia abbia interrotto il party su quattro ruote.





Dopo aver partecipato alle registrazioni del trono over del dating show di casa Mediaset, la Cipollari si sarebbe diretta alla volta di Napoli, per l’inaugurazione di un salone di bellezza di un suo caro amico. Per l’occasione, come racconta il sito “Velvetgossip”, si era organizzato un piccolo evento al fine di sponsorizzare la nuova attività che prevedeva un giro con festa a bordo appunto di una Limousine bianca per le strade della città.

Tutto per il meglio, se non fosse che tra un saluto e un goccio di champagne sarebbero intervenute le forze dell’ordine interrompendo temporaneamente il party on the road e chiedendo i documenti a tutti. Nulla di grave, sembra un semplice controllo senza conseguenze per Tina, già pronta a tornare in trasmissione per affrontare l’acerrima nemica Gemma Galgani.

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA