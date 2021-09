«Io ho trovato l’uomo giusto al momento giusto, ora faccio in modo che anche i ragazzi trovino uomini giusti al momento giusto», è così che scrive Gianni Maddaloni riferendosi alla sua giovinezza, quando era ancora un ragazzino che andava in giro con il motorino, un piccolo bullo che rischiava in qualche modo di finire in brutti giri. Non è semplice crescere a Scampia, i giovani si ritrovano molto spesso senza lavoro, senza una giusta educazione, senza opportunità. Non è stato semplice crescere a Scampia, ma Gianni è stato molto fortunato ad aver incontrato a 18 anni il suo maestro “Lupo”, che non gli ha insegnato come mettere le persone al tappeto, ma gli ha insegnato il Judo e le sue regole.

Attualmente Gianni e i suoi figli Pino, Marco e Laura sono un esempio per Scampia, oltre ad essere judoki in grado di vincere l’oro olimpico si impegnano tutti i giorni a togliere ragazzini dalla strada e a tenerli lontano dalla criminalità con gli allenamenti nella loro palestra, la Star Judo Club, situata proprio nel cuore della loro città. “O’ mae” (il maestro), ecco come lo chiamano i suoi ragazzi e otto è il numero di detenuti alla “messa alla prova”, ai quali sta cercando di dare quelle opportunità, che senza lavoro, paga e dignità tornerebbero a delinquere. A Napoli si è soliti dire “chi nasce tondo, non può morire quadrato”, ma anche se nasci a Scampia, non hai il destino segnato. Cos’ha imparato Gianni dalla sua storia? Se conosci le persone giuste, puoi scegliere di seguire la strada della dignità e in questo modo nessuno rimane fuori.