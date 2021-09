Tragedia nel Napoletano: il rottame si stacca dalla gru, 68enne muore schiacciato nell'officina di autodemolizioni

Un uomo di 68 anni, di cui non sono state rese ancora note le generalità, è morto dopo essere stato schiacciato da un pezzo di un'auto staccatosi da una gru, mentre si trovava nell'officina di autodemolizioni di famiglia. L'incidente questa mattina a Casalnuovo, in via Nazionale delle Puglie. L'uomo, trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto poco dopo. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale tenenza (diretti dal comandante Fernando de Solda) che, al momento, mantengono stretto riserbo sulle indagini. Parte dell'area è intanto finita sotto sequestro, ma resta ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e ovviamente i motivi per cui la gru non ha retto il peso del rottame d'auto che ha travolto ed ucciso il 68enne.

