Napoli, preso scippatore di vecchiette: ​potrebbe essere l'«uomo nero» di via Manzoni

Martedì 25 Giugno 2019, 23:00

Era diventato il terrore delle vecchiette. In sella a una Vespa di colore chiaro, se ne andava per le vie della Napoli bene, da Posillipo a Chiaia e Mergellina, e con un solo obiettivo: rubare la borsa alle passanti. A marzo scorso fu arrestato per una rapina ma è con le indagini svolte in questi mesi dai carabinieri che si è arrivati a ipotizzare che sia lui il rapinatore che terrorizzava le vecchiette della Napoli bene, il borseggiatore seriale che sceglieva come vittime solo donne ottantenni. Si tratta di Carmine Giordano, 24 anni del rione Stella. Deve rispondere di una serie di rapine avvenute tra novembre e dicembre scorsi.