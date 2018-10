Napoli, ubriaco e seminudo in strada al Vasto: «E lo spaccio continua sotto gli occhi di tutti»

Lunedì 1 Ottobre 2018, 11:18

Sono ancora le urla a svegliare i residenti del Vasto nel cuore della notte. In strada, a gridare a squarciagola, c’è un ragazzo che percorre via Milano barcollante e seminudo. Non è la prima volta che i cittadini affacciati ai balconi assistono a scene del genere. Già qualche settimana fa, un caso simile si verificò proprio a poca distanza da qui. Quelli che si vedono nel video, sono gli effetti delle sostanze stupefacenti che trasformano in zombie i giovani che ne fanno uso e che vengono vendute ad ogni angolo del quartiere.«Abbiamo chiesto più controlli - spiegano dal Comitato Quartiere Vasto - soprattutto nei vicoli accanto via Firenze. Lo spaccio continua in ogni ora del giorno e sotto gli occhi di tutti. Questo rende le strade ancora più insicure e impraticabili. Anche affacciarsi al balcone è diventato pericoloso».Le denunce dei residenti si fanno sempre più forti, ma nonostante i controlli delle forze dell’ordine le cose non cambiano. Nei prossimi giorni nuove azioni di protesta saranno messe in campo, per chiedere ulteriori interventi di contrasto all’illegalità ed al degrado.