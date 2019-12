Portici, la città si riunisce in preghiera dopo l'omicidio in tabaccheria

Una preghiera aperta alla comunità per dire 'nò alla camorra e ad ogni forma di criminalità nella Chiesa di Sant'Antonio in via Università a Portici ( Napoli), dopo l'agguato mortale avvenuto in un bar tabaccheria. L'invito a partecipare al momento di preghiera «Per amore dei miei fratelli non tacerò» è stato esteso all'intera cittadinanza e richiama il documento «Per amore del mio popolo non tacerò» firmato da don Peppe Diana nel Natale 1991, assieme agli altri sacerdoti, distribuito in tutte le chiese.

Quella lettera di don Diana alla sua comunità viene letta dall'attorementre il cantautore partenopeoesegue la sua canzone contro la camorra intitolata «A Verità».

La sera del 23 dicembre, a poche ore dall'omicidio, idella comunità porticese si sono riuniti per stilare un documento di condanna alla camorra e alla droga che miete vittime soprattutto tra i più giovani, invitando ciascuno ad aprirsi già nei propri condomini per estirpare le radici dell'indifferenza e dell'isolamento.