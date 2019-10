LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due anni di vita trascorsi tra ospedali e strutture sanitarie fino agli ultimi due mesi nei quali, Mario ha “abitato” all’La sua storia, presa a cuore dal personale del presidio di, è una storia delicata e problematica ma, soprattutto, di cui nessuno sembra farsi carico.Da oltre dieci giorni, l’anziano, vive all’interno dell’ospedale di via Terracina dove gli passano i pasti per gli ammalati e gli offrono una brandina per dormire ma la sua permanenza nel grande atrio della struttura, non è certo il posto che gli garantisce le cure e la qualità di vita di cui avrebbe bisogno. Tra infermieri e guardie giurate c’è chi si è affezionato a lui, al punto di cercare di contattare anche i familiari ma l’uomo che ha un vissuto rocambolesco, non ha più contatti con la maggior parte dei suoi parenti salvo alcuni che, però non hanno la possibilità di prendersene cura.è napoletano, ha 67 anni e soffre di varie patologie, tra cui il diabete per il quale ha perso una gamba. Ma c’è un altra condizione che complica ulteriormente la situazione: Mario è agli arresti domiciliari e sta finendo di pagare il suo conto con la giustizia. Ora trascorre la maggior parte del tempo su una sedia a rotelle recuperata per lui dai sanitari. Il 67enne, dopo essere stato dimesso, a conclusione della degenza nel reparto di Medicina Generale, non sa dove andare e così, si è ritrovato ad abitare nell’ospedale che in qualche modo lo sta accogliendo.La direzione del presidio e dell’Asl hanno inviato delle comunicazioni ufficiali al Comune, sollecitando l’azione degli assistenti sociali. Altre note sono state inviate dall’ospedale alla municipalità in cui ricade il presidio e a quella dove risulta residente l’anziano, oltre a trasmettere una nota agli uffici di pubblica sicurezza e al Commissariato di competenza, in seguito a cui c’è stato anche un accertamento da parte della polizia. La direzione ospedaliera, ha reso noto che secondo quanto stabilito dall’UVI, l’Unità di Valutazione Integrata che dipende dal Comune e Asl, l’uomo sarebbe da destinare a una struttura per ammalati di media gravità ma, al momento, non risulterebbero posti disponibili su Napoli. «Da luglio del 2017 dormo negli ospedali e non so dove andare - spiega Mario - non voglio dare fastidio ma solo vivere con dignità».