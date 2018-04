Urla e panico, tutti in fuga in via Partenope: «Sembrava un attentato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Aprile 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 09:22

Panico sul lungomare. Gente in fuga, bambini in lacrime, tavolini che volano, biciclette abbandonate lungo la strada e borse e giacche lasciate sulle sedie dei ristoranti dove fino a poco prima si stava cenando con gli amici. Sono appena passate le 21 quando via Chiatamone si trasforma in uno spaventoso Far West: otto, forse dieci colpi di pistola sparati in aria tra la gente che passeggia, a pochi metri da via Caracciolo invasa da centinaia di persone. Qualcuno pensa a un attentato terroristico, la voce si sparge velocemente, pochi istanti bastano a seminare la paura. C’è chi cade ma non riesce più ad alzarsi, la gente in fuga travolge chi si ferma, l’unico obiettivo è quello di scappare, correre veloce prima che possa accadere il peggio. Scene da film. «Ho sentito una decina di botte, forti - racconta il titolare del bar Parthenope - pensavo si trattasse di fuochi d’artificio, qui li sparano continuamente. Poi ho visto un mare di gente che veniva giù dalle scale del Chiatamone. Urlavano tutti, chiedevano aiuto, scappavano verso piazza Vittoria e, nella fuga, travolgevano ogni cosa».In pochi minuti sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, decine di uomini: polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e un paio di camionette dell’esercito. La zona viene letteralmente “sigillata” dagli uomini in divisa e solo allora inizia a tornare la calma quando ormai il lungomare è praticamente deserto e in via Chiatamone viene vietato l’accesso a chiunque. «Ero qui, a pochi passi da quei delinquenti: hanno cominciato a sparare come pazzi, mi sono buttato per le scale sperando che non mi colpissero - racconta un ragazzo che da Secondigliano aveva scelto di trascorrere la domenica sera sul lungomare - No, non lo so che cosa è successo. Ho sentito solo le botte e sono fuggito, la mia fidanzata aveva le scarpe con i tacchi, se l’è tolte e adesso non le trova neanche più». Il primo pensiero è stato quello dell’attentato. «Ho visto le persone disperarsi e chiedere aiuto - racconta uno dei camerieri della pizzeria Fresco - per fortuna le forze dell’ordine sono arrivate subito e la situazione è tornata tranquilla piuttosto rapidamente, ma non vi nascondo che anche io ho temuto il peggio. Davanti agli occhi mi sono passate le immagini dell’attacco sul lungomare di Nizza».