Martedì 14 Maggio 2019, 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco dove un uomo, infastidito per le tre ore di attesa, ha iniziato ad inveire contro il personale di turno. Le urla, rivolte agli infermieri del triage, hanno generato attimi di panico tra i presenti che assistevano alla scena che si è protratta per qualche minuto.«Adesso voglio essere visitato» ha urlato più volte il paziente giunto al nosocomio in codice verde. «Sono qui da tre ore e ora voglio essere visitato. Chiama pure la polizia». Il litigio, riportato in parte sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi ippocrate” e su quella del consigliere regionale Francesco Borrelli, è durato alcuni minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che hanno calmato l’uomo andato via dopo poco senza farsi visitare.