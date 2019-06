L'urlo di Scampia in marcia: «Siamo napoletani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:00

Sulle note di «Tu vuoi fa' l'americano» hanno emozionato i pendolari che entravano e uscivano dalla metropolitana, in un'unica grande onda umana nel segno del riscatto per il loro territorio. Protagonisti del corteo che ha invaso le strade di Scampia gli alunni del quinto circolo didattico Eugenio Montale, da sempre baluardo di legalità. Un flashmob per riappropriarsi del quartiere a suon di musica, pittura, teatro e scrittura. Un'iniziativa - che ha concluso la terza annualità del progetto regionale Scuola Viva - fortemente voluta da docenti, studenti, genitori e associazioni in un territorio che da anni cerca di scrollarsi l'immagine di degrado e camorra, che continua ad essere associato a fiction come «Gomorra» e ai supermarket della droga.