Lunedì 18 Giugno 2018, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 21:12

Un 44enne napoletano è finito in ospedale per ustioni causate dallo scoppio del suo cellulare di ultima generazione. L'uomo, che al momento dell'incidente si trovava in casa propria, si era avvicinato al telefonino poggiato su un comodino e dotato del caricabatterie inserito quando, improvvisamente, ha sentito il fragore di uno scoppio.In quell'istante di confusione, la vittima non ha realizzato di che esplosione si trattasse ed ha solo avvertito una sensazione di bruciore violento all'avambraccio. Poco dopo, il 44enne ha notato che lo smartphone aveva preso fuoco e lo scoppio aveva provocato la fuoriuscita di un liquido dalla batteria.Sono state necessarie cure ospedaliere per le ferite dovute alle ustioni di secondo grado sull'avambraccio sinistro della vittima, che sembra siano state provocate dal surriscaldamento della batteria del cellulare, sebbene si trovasse sotto carica come tante altre volte. Eppure l'uomo aveva notato nei giorni antecedenti lo scoppio, avvenuto lo scorso 9 giugno, un rigonfiamento insolito del telefonino proprio come se la batteria fosse aumentata di volume.