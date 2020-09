Usura a Castellammare, minacce alla vittima: «La devo fare ammazzare»

Sa di essere intercettata e non si crea il problema di minacciare la vittima di usura: «Se mi tolgono mia figlia, devo farla ammazzare». Anche in virtù delle intercettazioni dei colloqui in carcere tra lei e alcuni parenti, il tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza nei confronti di Annunziata Cafiero, 45 anni, di suo marito Nicola Esposito, «'o mostro», 49enne già detenuto al 41bis ed ex boss latitante del clan Cesarano di Castellammare. In cella resta anche il nipote dei due, il 29enne Antonino Cafiero, finito in manette meno di un mese fa a chiusura di delicate indagini dei finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno scoperto come un'albergatrice fosse finita sotto usura del clan.

Indagini coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta, che per la Dda ha chiesto e ottenuto la conferma del carcere. Per i giudici della libertà, però, l'aggravante del metodo mafioso sussiste solo per il reato di estorsione, contestato alla Cafiero. Cade, per ora, l'aggravante per il reato di usura contestato al boss Nicola «'o mostro», che nel 2011 corse in «soccorso» dell'imprenditrice stabiese consegnando sull'unghia circa mezzo milione di euro in contanti, soldi che servirono a ripianare i debiti di una delle società della donna.



Con l'arresto di Esposito, la riscossione delle rate dell'usura era stata gestita dalla moglie Annunziata Cafiero che, puntuale, ogni mese si faceva consegnare somme di denaro che rappresentavano solo gli interessi: quei soldi non intaccavano mai il prestito iniziale, nella classica usura conto capitale. Dopo la pausa per la pandemia, a maggio la Cafiero è tornata alla carica, chiedendo la consegna del denaro e diventando minacciosa e violenta. Non avendo risposta a messaggi e a trenta telefonate in un giorno, la Cafiero ha aggredito la vittima e minacciato il figlio. A quel punto sono intervenuti i finanzieri che hanno arrestato l'intera famiglia di usurai.

Adesso, però, dal carcere ha ricostruito l'Antimafia la Cafiero non si è affatto arresa. Pur sapendo di essere intercettata, si è sfogata con i familiari che erano andati a colloquio. «Devo farla ammazzare» ha urlato. Da quegli stessi colloqui, gli investigatori hanno capito che le figlie avrebbero incontrato il pregiudicato Vincenzo Cesarano, l'attuale reggente del clan, cugino del superboss Ferdinando del rione Ponte Persica, il recordman italiano degli ergastoli (ne deve scontare una trentina) che si è laureato due volte al 41bis e che fu protagonista, nel 1999, della clamorosa fuga dall'aula bunker di Salerno. Tra gli organizzatori della fuga c'era proprio Nicola Esposito. La villa in cui si rifugiò il boss, a Torre Annunziata, è stata confiscata e sarà trasformata in un ostello. Ma non solo: le donne avrebbero incontrato anche la figlia dello stesso capoclan Ferdinando Cesarano, incensurata, che avrebbe assicurato appoggio alla famiglia Esposito-Cafiero.

