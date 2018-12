Alle 22.00 circa di ieri sera i Carabinieri della Tenenza di Ercolano sono intervenuti su via Sacerdote Benedetto Cozzolino ove, all’altezza del civico 95, un’anziana donna era stata investita da una vettura. La vittima è stata identificata in Anna Accardo, una 73enne del luogo che dai primi accertamenti è stata investita da una Punto guidata da un 19enne del posto mentre attraversava a piedi la strada per andare a gettare la spazzatura, decedendo sul colpo a causa delle lesioni riportate. Il guidatore è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La salma è stata portata al secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dall’AG.

Domenica 23 Dicembre 2018, 11:05

