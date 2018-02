Domenica 4 Febbraio 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 11:51

CIMITILE - Una notte movimentata a Cimitile. E' quella vissuta da un 40enne che si è visto piombare nella sua abitazione una ladra durante la notte. E' successo in via Croce quando il padrone di casa ha scoperto Violeta Novaco, serba senza fissa dimora, che dopo aver sfondato una finestra, era intenta a portare via preziosi e circa 350 euro in contanti. La donna ha aggredito e ha colpito l'uomo che è finito a terra. Nel frattempo qualcuno ha avvisato i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Nola che sono riusciti a bloccare la donna. La vittima, che ha potuto recuperare soldi e preziosi, è stato medicato per contusioni multiple mentre la donna è finita nel carcere femminile di Pozzuoli.