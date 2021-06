Vacanza gratis a Ischia per 10 operatori della campagna vaccinale nel territorio flegreo

Turismo solidale in versione post-pandemia, tra segnali di buon auspicio e ripresa economica. Va in questa prospettiva l’iniziativa del gruppo LeoHotels di Ischia, tra i più importanti nel comparto isolano dell’accoglienza, che ha deciso di omaggiare con 10 soggiorni gratuiti gli operatori che nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord stanno lavorando alla campagna vaccinale. Uno sconto del 20% sarà invece previsto per tutto il personale del Sistema sanitario italiano su tutti i soggiorni, a esclusione del periodo intercorrente dal 6 al 22 agosto.

«Il Gruppo LeoHotels cui fanno capo gli hotel Moresco, Continental Terme, Continental Mare, Excelsior Belvedere, nei giorni scorsi – si legge in una nota - ha inviato una comunicazione all’Asl Napoli 2 Nord, offrendo 10 soggiorni gratuiti presso il proprio Hotel Continental Terme al personale dell’ASL impegnato nelle attività di contrasto al Covid19». L’omaggio, relativo a un soggiorno di due notti per due persone, con servizio di prima colazione incluso, sarà fruibile in base alle disponibilità comunicate dalla direzione dell’hotel.

«Ringrazio di cuore – sottolinea Antonio d’Amore, Direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord - la generosità e la sensibilità di Elena Leonessa e della sua famiglia. In meno di sei mesi i nostri operatori hanno somministrato circa 640.000 dosi, lavorando anche oltre dodici ore al giorno, non conoscendo la differenza tra i giorni feriali e i festivi e, in alcuni casi, allontanandosi dalla propria famiglia. Si tratta di un impegno eccezionale che il nostro personale ha assolto con estrema dedizione e professionalità, sapendo che si tratta di un lavoro indispensabile per garantire il futuro al nostro territorio. Il gruppo LeoHotels si è già distinto più volte sul proprio territorio per la generosità con cui la propria Fondazione Leonessa ha donato apparecchiature e servizi utili per una migliore gestione della sanità sull’isola di Ischia».

Per partecipare all’estrazione dei 10 soggiorni gratuiti è possibile candidarsi compilando il modulo a questo indirizzo: https://www.aslnapoli2nord.it/omaggio_sconti_continental_terme/​