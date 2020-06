Turisti, Ischia suona la carica: «Richieste boom, ripartiamo»

Alle 11 precise, il tricolore ha iniziato a sventolare alto, sul lido di Ischia, accompagnato dal tintinnare dei calici e dal festoso brindisi augurale con tutto il personale in servizio. Scacciate le ombre e i dubbi degli ultimi tre mesi, emozionante è stato il momento dell'apertura gioiosa dell'hotel Solemar che nella mattinata di ieri ha rappresentato per tutti, sull'isola verde, l'avvio della stagione turistica 2020. Aldo Presutti e Carmen Terracina, così come avevano preannunciato, hanno spalancato le porte del loro albergo, il primo «quattro stelle» al quale è spettato il compito non facile, ma estremamente simbolico, di tirare la volata alla ripresa di tutto il turismo isolano. Sono circa sessanta i turisti arrivati ieri da varie regioni d'Italia al Solemar per una occupazione delle camere pari al 38% di quelle in dotazione alla struttura. E nei prossimi giorni ad aprire saranno in tanti, a cominciare dal 5 stelle Regina Isabella perchè ormai, passata la paura della pandemia, la voglia di vacanza e spensieratezza sta facendo rimettere in moto i flussi turistici individuali e le prenotazioni iniziano a fioccare. D'altronde da ieri sono caduti tutti i vincoli che ancora condizionavano gli sbarchi sulle isole, un'istanza accolta dal governatore De Luca ai quali in serata sono giunti i ringraziamenti dei sindaci di Ischia, Procida e Capri. «È arrivato il momento di mettere mano concretamente alla ripresa e soprattutto - commenta il patron del Solemar, Presutti - di garantire il lavoro. Nonostante il momento così difficile garantiamo a tutti i nostri dipendenti una quota di lavoro che speriamo di portare a pieno regime entro gli inizi di luglio. Tutti insieme saremo in grado di superare il momento drammatico».



Il brindisi del personale ha rappresentato dunque l'augurio per una prospettiva di lavoro migliore. L'alzabandiera ha invece voluto testimoniare l'orgoglio di una Italia che si rimette in piedi e quello di un imprenditore che invita tutti a riaprire perchè, dice, «è nel nostro dna navigare anche quando il mare è squassato dalla peggiore tempesta». Il trend appare positivo. «Ad agosto - dice Presutti - abbiamo già il pienone garantito e per il mese di luglio siamo al 70%. Incoraggianti fin da ora anche i dati per il periodo che va da settembre a novembre. Al fermo operativo delle agenzie e dei tour operator abbiamo sopperito con la vendita diretta a clienti storici e anche attraverso Booking per quanto riguarda l'Italia, ed Expedia per il mercato estero, a cominciare dalla Germania».. Un segnale importante arriva anche dalle compagnie marittime: Medmar ci aveva già pensato nei giorni scorsi, e da oggi Alilauro rende operativo il raddoppio dei collegamenti veloci fra Beverello e i porti di Ischia e Forio, quale prima misura in vista di ulteriori incrementi previsti già a luglio. «Riapriamo nel weekend per proporre alla nostra clientela una vacanza all'insegna della sicurezza assoluta» fa sapere, presidente di Confindustria Turismo Napoli e proprietario del. «Manterremo un sesto delle nostre camere vuote, per dare più spazio di movimento alla clientela. Il distanziamento secondo le norme approvate verrà applicato anche ai ristoranti e ad ombrelloni e lettini sul mare. Apriremo anche le terme dove pur non potendo praticare, sempre per motivi di sicurezza tutti i trattamenti, manterremo in servizio il personale al completo. Infine i termoscanner che - conclude Carriero - verranno utilizzati tutti i giorni sui nostri clienti, perchè stiamo ricevendo prenotazioni per soggiorni non più brevi, ma alquanto lunghi».Riapre anche il mega complesso delalla baia di Citara e questo è un segnale positivo questa volta per Forio, che sconta quest'anno la mancata riapertura dei Poseidon, il più grande parco termale isolano, che lavorerà nei prossimi mesi solo con le spiagge in concessione. «Riprendono in maniera incoraggiante le prenotazioni perchè - dice Antonio Impagliazzo, manager del Sorriso - i turisti fidelizzati del Centro e Nord Italia, così come all'estero, stanno capendo che la Campania è sicura e che Ischia li accoglierà bene come è sua tradizione». Buone notizie infine anche alla baia di Cartaromana, dove al sempre gettonatole prenotazioni per luglio, agosto e settembre sono già all'80%.