Presepi, arte e pizzerie, Napoli invasa dai turisti: «Musei presi d'assalto»

Un altro weekend da tutto esaurito per Napoli: prosegue il boom di turisti in città. Ieri, a favorire un flusso che prosegue ormai senza sosta da settimane, anche l'iniziativa dei musei gratis in Campania per la prima domenica del mese, oltre alla bella giornata di sole che ha regalato ai visitatori anche la possibilità di godere della naturale bellezza della città con i suoi panorami. File sin dalle prime ore del mattino, ad esempio, alla Certosa di San Martino, con la piazza del belvedere piena e i turisti in coda tra un selfie e uno sguardo al panorama. Scene simili dal Mann a Palazzo Reale, da Capodimonte fino ai parchi archeologici di Napoli e provincia. Ovunque folla e file sia di turisti provenienti dall'estero (tanti europei, ma anche statunitensi) e dal resto d'Italia, ma anche di gente che è arrivata da tutta la regione per ammirare le bellezze culturali del territorio. Un flusso di turisti che ha visto riempire quasi al completo i vari alberghi della città, ma anche ristoranti, pizzerie e l'immancabile via dei presepi di San Gregorio Armeno ai Decumani. Pur precisando che l'iniziativa dei musei gratis andrà rivista, il nuovo ministro della Cultura, il napoletano Gennaro Sangiuliano, ha comunque chiarito che per ora l'evento Domenica al Museo non è a rischio cancellazione. A Castel Sant'Elmo sono stati oltre 3mila i visitatori, ma a migliaia si sono messi in fila al Museo di Capodimonte, ma anche in via Toledo per le Gallerie d'Italia nella nuova sede di Palazzo Piacentini, ex sede del Banco di Napoli, dove è possibile ammirare l'ultimo capolavoro di Caravaggio.

«Il successo di alcuni musei cittadini riscontrato in questo periodo - ha commentato il presidente di Federalberghi Napoli, Toto Naldi - va di pari passo con il buon momento che il turismo, nel suo complesso, sta vivendo. Un successo frutto anche del buon lavoro svolto negli anni scorsi, attraverso la nomina di direttori capaci e competenti, dell'ex ministro Franceschini. Ci auguriamo che l'attuale ministro della Cultura, Sangiuliano, prosegua questo percorso di crescita che coinvolge l'intero comparto e incide positivamente sull'economia dell'intera città. Anche in questo fine settimana gli alberghi stanno facendo segnare buoni numeri in termini di occupazione camere (intorno all'80%), proseguendo in autunno, quanto di buono riscontrato già in primavera. Nel consolidare questo trend sarà importante anche il ruolo del nuovo Sovrintendente, al quale auguriamo un buon lavoro, perché il turismo è composto da tante componenti che, se interagiscono e lavorano in sinergia, possono produrre ottimi risultati». Un ottimo trend che non si arresterà a novembre, ma che si incrementerà nel periodo di Natale quando è già previsto un nuovo tutto esaurito negli hotel e nei b&b partenopei. «Stamattina - ha commentato ieri l'assessore al Turismo del Comune, Teresa Armato - ho visto tantissimi turisti girando in città. Complice la bella giornata e i musei ad ingresso libero numerosi visitatori sono arrivati dalle province campane e dalle vicine regioni. Bus sin dalla prima mattinata anche al Vomero con comitive pugliesi, ad esempio, dirette verso San Martino». L'obiettivo è garantire ai turisti un'accoglienza sempre migliore. «Con il sindaco - spiega Armato - siamo impegnati a migliorare la qualità dell'accoglienza ed i servizi. Stiamo proponendo ai turisti un programma di eventi che si basa sulla conoscenza dell'identità più vera di Napoli, appunto Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni. Perché è dalla nostra identità che bisogna partire, da quell'insieme di simboli, credenze e storie vere di cui la città e i suoi monumenti sono ricchi, come ha sottolineato il professor Marino Niola, supervisore artistico della nostra rassegna».

Non finisce qui perché da mercoledì a venerdì si terrà a Napoli anche la VII conferenza Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane) con istituzioni, fondazioni ed accademie che si riuniranno nella prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, per riflettere sul ruolo della cultura nel nuovo decennio, strumento di dialogo, momento di coesione sociale ed occasione di sviluppo. Napoli sempre più crocevia del turismo in Italia, soprattutto grazie alle sue attrazioni culturali.