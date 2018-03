Sabato 31 Marzo 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 20:43

In questi giorni di festività Napoli è stata letteralmente invasa dai turisti. Con l’avvicinarsi della Pasqua, il centro della città si è rapidamente trasformato in un crocevia attraversato da cittadini provenienti da ogni parte del mondo. Dalla Lituania all’Inghilterra, dalla Francia fino alla Cina, in tantissimi hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze nella città di Partenope per scoprirne la cultura, il folclore e le bellezze nascoste.