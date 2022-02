Frattamaggiore, hub vaccinale per under 11 nella scuola Capasso- Mazzini

La scuola che combatte l'epidemia da coronavirus. E da domani, presso l'I.C. Capasso - Mazzini, in Via Sossio Russo a Frattamaggiore, i bambini in età compresa dai 5 e fino agli unidici anni, potranno vaccinarsi in un ambiente sicuramente più consono alla loro sfera sociale. «Aspettiamo soprattuto i nostri 276 piccoli eroi per la seconda dose, dopo quella inoculata il 19 gennaio scorso», dice con orgoglio la dirigente scolastica Fernanda Manganelli, che aggiunge: «Invito tutti i genitori della zona ad approffitare di questa occasione, perchè sarà l'ultima presso questa scuola. E aspettiamo con ansia, soprattutto per le prime dosi, un passo necessario per tornate a farci vivere con serenità, e guardare al prossimo futuro con più tranquillita». L'Hub sarà aperto dalle ore 09,00 e fino alle 17,30.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO Green pass verso l'abolizione? Costa: «Ci stiamo... LA PANDEMIA Vaccini, l'Ema conferma: «Sono sicuri, rarissimi gli... IL CASO Multe di 100 euro agli over 50 No vax? Ancora non sono scattate Chi...