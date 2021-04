Covid a Capri, vaccinati in un solo giorno circa 600 cinquantenni capresi

Si è chiusa questo pomeriggio a Capri la fase vaccinale dedicata ai 50enni. Il vaccino anti covid è stato somministrato nella sola giornata di oggi 27 aprile a 565 cittadini residenti nel Comune di Capri, che avevano aderito al piano vaccinale sulla piattaforma regionale. Le operazioni nel cronoprogramma previsto dal Comune sono iniziate alle 9 di martedì 27 mattina per concludersi intorno alle 18. La macchina organizzativa vaccinale messa in piedi dal consigliere delegato alla Sanità ed alla protezione civile del Comune di Capri dott. Bruno D’orazi anche questa volta ha funzionato perfettamente mediante un sistema di accesso rispettando orari precisi indicati dall’ASL Na 1 Centro. Tutto ciò nell’ottica, come prevedono i regolamenti, di evitare assembramenti.

Anche per i 50enni è stato istituito dal Comune il servizio di navetta gratuita con bus privati partendo dalla piazzetta Strina, nel pieno centro urbano dell’isola, per raggiungere la tendostruttura San Costanzo di Palazzo a Mare dove è stata allestita e funziona ormai dal mese di febbraio la struttura sanitaria organizzata dal direttore dell'ASL Na 1 Centro Ciro Verdoliva. A rendere più scorrevole e facilitare le operazioni di vaccinazione insieme ai sanitari e medici, anche oggi con i 50enni, sono stati impiegati i giovani della Protezione Civile del Comune di Capri appartenenti al COC (Centro operativo comunale). Domani saranno i 50enni di Anacapri, che hanno aderito alla piattaforma regionale, a ricevere la somministrazione del vaccino nelle sale del Centro Multimediale Mario Cacace ad Anacapri che è stato scelto dall’ASL Na 1 come centro vaccinale. Il prossimo step seguendo la fascia d’età a decrescere, così come indicato dal Presidente De Luca, sarà destinato ai 40enni residenti sull’isola. Il ritmo e la tempistica adottata dall'ASL Na 1 ed attutata in collaborazione con i due Comuni isolani fa ben prevedere che in breve tempo sarà ultimata la così detta vaccinazione di massa per tutti gli isolani che ne hanno fatto richiesta.