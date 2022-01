Vaccinazioni ai bambini nelle scuole di Napoli, boom di prenotazioni alla Piscicelli: «Un forte segnale»

Diventa operativo il piano del Comune di Napoli che dà ufficialmente inizio alle vaccinazioni nelle scuole. Sono 17 i plessi scolastici messi a disposizione per dare una spinta decisiva alla campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. L’iniziativa - mossa dal sindaco Manfredi e dal vicesindaco con delega alla scuola, Maria Filippone - rientra nella volontà di voler rafforzare la sicurezza negli istituti scolastici che da martedì - a seguito della sospensione dell’ordinanza regionale da parte del Tar Campania - hanno riaperto le aule ai piccoli scolari.

«È stato un rientro sicuramente turbolento - commenta Lucia Fortini, assessore all'istruzione della Regione Campania - tante sono le assenze nelle nostre scuole ma il personale scolastico continua a lavorare in maniera incessante decidendo di mettere la faccia anche per le vaccinazioni. Sono molte le scuole che hanno aperto le loro porte ai bambini che riescono a vivere l'esperienza della vaccinazione in modo non traumatico». Fortini conclude sottolineando che è compito della Regione Campania andare incontro alle esigenze dei genitori e dei bambini e che nei prossimi giorni la Regione sarà impegnata in questa direzione.

Così la scuola apre al territorio e il Circolo didattico Piscicelli - scuola dell’infanzia e primaria ubicata al Vomero - aderisce all'iniziativa e dedica un open day per le vaccinazioni dei bambini allestendo un hub vaccinale all’interno dell’edificio scolastico. Le somministrazioni sono iniziate in presenza del vicesindaco e assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Maria Filippone, che commenta la valenza dell'iniziativa: «Ancora una volta le scuole dimostrano di avere piena attenzione e disponibilità nei confronti delle esigenze delle famiglie e del territorio. In tanti hanno risposo all'appello prima della Regione, e poi del Comune di Napoli». (Il 10 dicembre scorso la Regione aveva già invitato gli istituti scolastici a contribuire alla campagna vaccinale per i bambini allestendo degli hub vaccinali all'interno degli edifici). Filippone annuncia che se il piano prosegue nella giusta direzione, nel giro di poche settimane si arriveranno a contare 20 hub vaccinali all'interno degli istituti scolastici. L'iniziativa che coinvolge le scuole «è un segnale fortemente educativo e sociale nei confronti non solo dei bambini ma anche degli adulti che ancora non si sono vaccinati». Poi aggiunge: «Un atto apprezzabile per la valenza simbolica che la scuola rappresenta». L'obiettivo è di favorire la campagna vaccinale per fronteggiare la pandemia e per ritornare alla normalità perché «la scuola è stato il settore che più ha pagato, su vari livelli, le conseguenze del contagio da Covid-19».

Il dirigente scolastico del Circolo didattico Piscicelli, Gabriella Talamo, racconta che la sua scuola aveva già accolto la proposta lanciata dalla Regione Campania (il 10 dicembre scorso) ma che a causa delle scarse richieste era stato deciso di rinviare l'organizzazione. Ma lo scenario è cambiato dopo Natale: «Si sono registrate 300 domande per poter effettuare la vaccinazione a scuola». Boom di prenotazioni per la giornata di oggi, ben 246 iscritti che riceveranno il vaccino anti-covid entro le 14 (si procederà alla somministrazione seguendo l'ordine alfabetico), l'accesso all'hub vaccinale è dal varco palestra sito nel cortile di via Iommelli.

Un ulteriore aspetto che premia l'iniziativa di vaccinare i bambini all'interno delle scuole, consiste nel far percepire un senso di familiarità: «Li vedo più tranquilli e sereni. Questo era lo scopo: avvicinare il bambino alla sua seconda casa», conclude Talamo. Anche i genitori che hanno accompagnato i propri figli sembrano entusiasti: «Sicuramente è stata una bella iniziativa - commenta una mamma - è la scuola che frequenta mia figlia. Per lei non è stato un trauma». E ancora: «Io abito qui vicino e oggi ho vaccinato mia figlia di 7 anni». Entrambe hanno avuto modo di apprezzare l'intera organizzazione definendola impeccabile.