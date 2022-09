Covid, vaccini bivalenti senza prenotazione nei distretti Asl e a Capodimonte

«Ancora una volta l’Asl Napoli 1 centro ha il preciso obiettivo di dare immediata attuazione al “piano” e all’invito del presidente Vincenzo De Luca a stimolare la popolazione a rischio a completare, o in alcuni casi a intraprendere, il ciclo vaccinale». Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 centro, Ciro Verdoliva, annuncia il proseguimento della campagna vaccinale alla luce dell’attuale scenario pandemico. L’Agenzia italiana del farmaco ha reso disponibili nuovi vaccini dando il via libera alla dose booster con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax.

«La diffusione delle diverse varianti del Covid e la ripresa dei casi di contagio ci impongono grande cautela, ma soprattutto ci dicono che solo con le vaccinazioni possiamo evitare di tornare a situazioni di crisi nel corso dell’ormai prossima stagione autunnale. Oggi siamo ancor più in grado di rispondere al virus con antivirali, anticorpi monoclonali e protocolli che consentono di ridurre di molto il numero delle ospedalizzazioni, ma non possiamo permetterci passi falsi».

Lo sforzo dell’Asl Napoli 1 centro è rivolto in particolare alle prime o seconde dosi booster agli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali e per i soggetti di età dai 60 anni con o senza fattori di rischio specifici per la progressione verso una forma severa di Covid nonché i fragili senza limite di età. «Anche questa nuova disponibilità di vaccini ci vede impegnati nel continuare a dare un impulso concreto alla campagna vaccinale, sfruttando la capillarità dei centri vaccinali dei distretti».

La vaccinazione può essere effettuata presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale, nonché presso i pediatri di libera scelta e presso il centro vaccinale Fagianeria del real bosco di Capodimonte. Le richieste per la somministrazione delle dosi a domicilio, solo ed esclusivamente per soggetti non deambulanti che non possono recarsi autonomamente presso i centri vaccinali, dovranno pervenire esclusivamete alla email doseadomicilio@aslnapoli1centro.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico.

Il nuovo calendario vaccinale anti Covid offre un’ampia disponibilità di luoghi e di orari.

PROGRAMMA dal 12 al 30 SETTEMBRE 2022

dal LUNEDÌ al VENERDÌ, ore 9,00 / ore 14,00escluso lunedì 19 settembreDSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipocorso Vittorio Emanuele n°691DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrottavia Davide Winspeare n°67DSb n°26…... Pianura / Soccavovia Scherillo n°12DSb n°27…... Arenella / Vomerovia San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianellavia della Resistenza n°25DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arenavia San Gennaro dei Poveri n°25DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patiernoviale IV aprile n°50DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino- via Vespucci n°9 secondo pianoDSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teducciovia Bernardo Quaranta n°2BDSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggiorealevia Acquaviva n°64

Centro Vaccinale…..ISOLA di CAPRI presso il Distretto Santario di base n°73

via le botteghe n°30

- dai 12 e fino a over 80

SETTEMBRE

ogni GIOVEDI’.…... dalle ore 09,00 alle ore 12,00

- esclusivamente fascia età 5 – 11

SETTEMBRE

ogni GIOVEDI’.…... dalle ore 13,00 alle ore 15,00

- presso gli studi dei MMG / farmacie aderenti alla campagna vaccinale;

Centri Vaccinali….già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base

Pediatrici - esclusivamente fascia età 5 – 11

il MERCOLEDÌ, ore 9,00 / ore 14,00

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

- corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…..... Bagnoli / Fuorigrotta

- via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…..... Pianura / Soccavo

- via Scherillo n°12

DSb n°27…..... Arenella / Vomero

- via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28…..... Chiaiano / Piscinola / Marianella

- via della Resistenza n°25

DSb n°29……..Stella / San Carlo all'Arena

- via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30……..Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

- via Valente n. 31

DSb n°31…..... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

- via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…..... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

- via P. Ammendola n°1

DSb n°33…..... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

- vico Dattero alla Maddalena n°2

- presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

Centro Vaccinale…..FAGIANERIA REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Adulti………..dai 12 e fino a over 80

dal LUNEDÌ al VENERDÌ ore 9,00 / ore 14,00

escluso lunedì 19 settembre