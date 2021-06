Vaccini ai clochard, l'Asl 1 smentisce il Comune: «Nessuna sessione nell'Albergo dei Poveri»

«La campagna vaccinale per i senza fissa dimora ha già avuto avvio il 6 giugno come auspicato dal piano vaccinale messo in campo dalla Regione Campania». Lo precisa la direzione generale della Asl Napoli 1 in una nota in relazione all'annuncio dell'assessore comunale, Giovanni Pagano, in occasione della commissione Qualità della vita, su una sessione straordinaria di vaccinazioni per i senza fissa dimora all'Albergo dei Poveri il prossimo 30 giugno.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Napoli, vaccini ai senza fissa dimora ​nell'Albergo dei Poveri:... L'EPIDEMIA Vaccini a Napoli, arrivano 300mila dosi Pfizer: già convocati... L'EPIDEMIA Vaccini a Napoli, presto due soli hub ma medici di base a rilento L'EPIDEMIA Variante Delta in Campania, focolaio a Torre del Greco: contagi in...

Nella nota si sottolinea, inoltre, che «per procedere ad individuare le singole persone e procedere alle vaccinazioni, l'Asl Napoli 1 Centro si avvale della preziosa collaborazione delle principali associazioni di volontariato attive sul territorio. La campagna vaccinale dei senza fissa dimora sta andando avanti a ritmo serrato e procederà nei prossimi giorni nei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro o comunque in strutture che saranno ritenute idonee dalla direzione generale». La Asl evidenzia: «è bene chiarire che ad oggi non sono previste né fissate sedute vaccinali straordinarie».