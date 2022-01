Vaccini a Napoli, la Caporetto informatica dell'Asl 3 Sud «hackerata»

Il virus informatico che ha impallato i server aziendali dell'Asl Napoli 3 Sud, impegnata più che mai nel contrasto al virus Sars-Cov-2, sembra complicato da debellare. Secondo le informazioni giunte all'azienda sanitaria dagli esperti di cyber-sicurezza, per il ritorno alla normalità serviranno non meno di 15 giorni. Così, nonostante il lavoro sovrumano dei tecnici informatici aziendali per rimediare ai disagi con metodi alternativi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati