Vaccini Covid a Napoli, il nuovo calendario di hub e distretti sanitari: lunedi 25 aprile tutti chiusi

Continua la somministrazione della seconda dose booster per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione verso una forma severa di Covid. «Proseguiamo a ritmo sostenuto con la campagna vaccinale in questa nuova importante fase» spiega il direttore generale Ciro Verdoliva. «L’offerta resta capillare attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per mantenere inalterata nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere».

Ripetuto e sostenuto è anche l’appello alla vaccinazione a chi ancora non l’ha fatta, o la seconda e terza dose a chi deve ancora completare il ciclo vaccinale. Periodicamente, la direzione generale dell’asl Napoli 1 centro provvede inoltre a rimodulare l’offerta, in termini di giornate ed orari, dei principali centri caccinali così da venire incontro alle esigenze dei cittadini. Di seguito il nuovo calendario della rete dei centri vaccinali dal 25 aprile al 15 maggio.

Per quanto riguarda la Fagianeria del bosco di Capodimonte, le attività saranno ferme nel lunedi della Liberazione. Da martedi 26 aprile a domenica 15 maggio l'orario delle somministrazioni sarà 9-14, ad esclusione dei giovedi e dei sabato in cui le inoculazioni alle persone di età compresa tra i 12 e gli 80 anni si fermeranno alle 13, salvo continuare per la fascia 5-11 anni fino alle ore 18. Anche questa volta, per i bambini sarà previsto un allestimento speciale. Il centro vaccinale dell'isola di Capri, per la fascia 12-18, sarà funzionante soltanto durante i giovedi dalle ore 9 alle 13, mentre per i bambini fascia 5-11 anni l'orario fissato è 13.30-15.30.

I distretti sanitari di base - Chiaia/San Ferdinando/Posillipo, Bagnoli/Fuorigrotta, Pianura/Soccavo, Arenella/Vomero, Chiaiano/Piscinola/Marianella, Stella/San Carlo all'Arena, Secondigliano/Miano/San Pietro a Patierno, Avvocata/Montecalvario/San Giuseppe Porto/Mercato Pendino, Ponticelli/Barra / San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo/Vicaria/Poggioreale - saranno operativi dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 16.30, e soltanto il mercoledi dalle 14 alle 18 per i bambini dai 5 agli 11 anni.