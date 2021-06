Vaccini a Napoli, arrivano 300mila dosi Pfizer: già convocati 14.369 cittadini

È arrivata questa mattina a Napoli la spedizione settimanale di 300.000 vaccini Pfizer per proseguire la campagna vaccinale. È una delle ultime spedizioni così grandi, visto che il commissario nazionale ha annunciato che a luglio ci sarà un taglio, seppure di dimensioni ridotte come ha precisato stamani la struttura guidata dal generale Francesco Figliuolo.

Con il rifornimento distribuito a tutte le Asl regionali ripartono domani a pieno regime le somministrazioni. A Napoli l'Asl Na1 ha previsto infatti per domani la convocazione di 14.369 cittadini per seconde dosi Pfizer. Alla Mostra d'Oltremare sono attesi in 5.000, all'hangar Atitech di Capodichino in 6.000, mentre alla Stazione Marittima ci sono 1.785 convocati e alla Fagianeria di Capodimonte 1.584. Le vaccinazioni Pfizer proseguiranno a pieno ritmo anche nei giorni successivi.