Over 60 in fila questa mattina nei distretti sanitari di Napoli per somministrazione quarta dose del vaccino anti-Covid, come mostrano le foto scattate e diffuse dall'Asl nel distretto 27. E da domani profilassi di nuovo al via anche nella Fagianeria di Capodimonte, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 14, tranne la domenica. La quarta dose è raccomandata ai fragili e agli anziani.