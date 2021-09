Il vaccino entra a scuola: da Acerra a Pozzuoli, 23 istituti anti-Covid

Sono al momento 23 le scuole individuate per la campagna di vaccinazione anti-Covid dall’Asl Napoli 2 Nord. L'iniziativa è dedicata agli alunni, ai genitori e al personale docente che desidera sottoporsi alla profilassi e ha l'obiettivo di rendere gli istituti un riferimento per le comunità del territorio.

Con il tour in camper, sono già state somministtrate oltre 2000 dosi agli studenti dai 12 anni in su e al personale in 12 scuole. Nella prossima settimana, tappe programmate ad Acerra, Pozzuoli (anche aMonteruscello), Quarto, Giugliano, Crispano.

L’elenco completo è aggiornato ogni settimana sul sito web: www.aslnapoli2nord.it