Vaccini, l'appello di Mariella, mamma e ricercatrice: «Fatelo per amore verso gli altri»

«Bisogna farlo per amore di se stessi, ma soprattutto degli altri. Quando mi è arrivata la conferma della Regione per vaccinarmi ho pensato a mio figlio per il quale durante il lockdown di un anno fa è stata dura, a un mio ragazzo che ora sta lottando a 30 anni in terapia intensiva e ai miei genitori che non vedo dallo scorso Natale». Una testimonianza dalla quale traspaiono le emozioni, vere, di una madre e di una lavoratrice che ha fatto dell’amore verso gli altri e della carità una specie di “missione” di vita. Parole di una donna che lotta ogni giorno come professionista indossando un camice bianco e come madre per essere sempre al fianco di chi ha messo al mondo. Da qui nasce l'appello a vaccinarsi che Maria Rosaria Ricciardi, 47 anni, ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche dove è ingegnere dei materiali, ma soprattutto mamma di A., un bimbo di 12 anni e mezzo con disturbo dello spettro autistico, ha voluto lanciare dalla sua pagina Facebook: «Qualche giorno fa mi è arrivata un’email - scrive Maria Rosaria, per tutti e da sempre Mariella - dove mi si informava della corretta registrazione alla campagna di vaccinazione anti-Covid19». «La mia richiesta nasce da mamma di un ragazzino diversamente abile, categoria protetta - spiega - Perché l'ho fatto? Lo faccio in primis per mio figlio. Solo Dio sa quello che ho passato nel primo lockdown, terrorizzata che il Covid potesse attaccare il sistema nervoso di A., che è di per suo già compromesso. Ho ho letto centinaia di articoli scientifici su questa malattia, passavo le notti intere a leggere di polmoniti interstiziali, di valori alterati del sangue, di organi completamente distrutti dal virus».

Una vita intera trascorsa tra studio, volontariato e amore per il prossimo, quella di Mariella, che si occupa di ragazzi con disabilità sin da quando studiava per laurearsi: «Durante i miei anni di università - racconta - per una semplice casualità mi sono ritrovata, nel lontano 1997, a varcare le soglie del Piccolo Cottolengo Don Orione di Napoli, Centro di riabilitazione. Non dimenticherò mai le parole del Santo fondatore all’ingresso del semiconvitto: “Fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno”, parole che ancora oggi sono indelebili nel mio cuore». Da allora Mariella ha iniziato a trascorrere tutto il suo tempo libero con ragazzi portatori di handicap, «un termine che non mi piace ma che è di uso comune. Ho cominciato un lungo percorso di formazione laboratoriale, ceramica, legno, intaglio, lavorazioni sul vetro, sia per dare realmente un supporto a quei ragazzi che si ingegnavano in queste attività per utilizzare il tempo del semi-internato, la loro giornata in compagnia, anzi in comunione con gli altri, sia un percorso psicologico che mi desse la forza per affrontare tutto questo, anche e soprattutto nel confronto diretto con gli specialisti della riabilitazione (neuropsichiatri, psicologi, psicomotricisti, logopedisti, fisioterapisti)».

Così oggi in questo bailamme di confusione sul tema vaccini, Maria Rosaria ha scelto di lanciare un messaggio forte e chiaro, dopo la conferma alla sua richiesta sulla piattaforma dell’Asl: «Lo faccio per i miei genitori, che non vedo da Natale, perché andando a lavorare, evito di andare da loro che già sono fragili per l’età. Lo faccio per i miei amici e parenti - continua la ricercatrice oggi impegnata nella carità come laica al Centro Don Orione - perché così prima o poi li potrò riabbracciare e baciare». «Lo faccio per le persone che amo e soprattutto per un mio ragazzo che sta combattendo in una terapia intensiva a 30 anni, ad oggi tracheotomizzato. Lo faccio per il mondo perché io voglio essere degna di vivere su questa terra, senza pentirmi mai di quello che faccio e che sono e perché non voglio e non vorrò mai essere causa del dolore di qualcuno. Lo faccio per amore solo per amore», conclude.

