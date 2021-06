AstraZeneca, all'Asl Napoli 3 Sud domenica c'è Astraday per i cittadini dai 18 ai 79 anni

È stata battezzata «Astraday» la giornata di domenica 6 giugno dedicata dalle ore 8 alle 20 alle vaccinazioni con il siero AstraZeneca.

L'iniziativa è dell'Asl Napoli 3 Sud. I cittadini dai 18 ai 79 anni residenti in uno dei 57 Comuni dell'Asl Napoli 3 Sud dovranno prenotarsi al link https://opendayvaccini.soresa.it/ a partire da domani alle ore 17. Coloro che effettueranno la prenotazione saranno convocati, in ordine di iscrizione, con messaggio sms, presso i vari centri vaccinali aperti per l'evento.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini per tutti, da domani prenotazioni: Dal Lazio alla Campania la... LE RIAPERTURE Vacanze 2021 all'estero? Regole diverse in Grecia, Spagna,...

Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e-mail, numero di cellulare.