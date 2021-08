Vaccini, Asl Napoli 3 Sud scrive a presidi: «Corsia preferenziale per ragazzi 12-18 anni»

L’Asl Napoli 3 Sud scrive ai dirigenti scolastici e ai referenti Covid-19 del territorio di competenza. Obiettivo, incentivare la vaccinazione nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni. «In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico - le parole del direttore del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione e referente aziendale scuole promotrici di salute, Pierluigi Pecoraro - è indispensabile predisporre tutte le azioni di prevenzione per garantire, sin dall’inizio dell’anno, il regolare svolgimento delle lezioni in presenza in totale sicurezza».

Evidenziando come la campagna vaccinale per il personale scolastico abbia «raggiunto ottimi risultati», Pecoraro spiega come «a partire dal 16 agosto saranno disposti percorsi preferenziali nei punti vaccinali di popolazione dei distretti sanitari, per consentire la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i 12-18 anni con vacino Pfizer o Moderna, anche senza preventiva prenotazione, ferma restando il consenso informato dei genitori».