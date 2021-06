Vaccini, all'Asl Napoli 2 Astra Day da Pozzuoli a Giugliano e Afragola

Giovedì prossimo, dalle ore 19 alle 23, in nove centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 Nord sarà garantita la vaccinazione a tutti i residenti con più di 18 anni con il vaccino Astrazeneca. Le somministrazioni saranno effettuate presso i centri di: Pozzuoli - Palazzetto dello Sport, Bacoli, Giugliano Scuola Montalcini, Villaricca, Mugnano, Acerra, Frattaminore, Cardito, Afragola.

Per accedere non servirà alcuna registrazione o prenotazione, sarà sufficiente essere residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord ed aver compiuto 18 anni. L'obiettivo dell'Asl Napoli 2 Nord è garantire la prima dose a mezzo milione di assistiti entro il prossimo 14 giugno. Al momento, infatti, sono stati vaccinati con la prima dose 410.000 residenti di questi 156.000 hanno già completato l'intero percorso vaccinale. Il picco delle somministrazioni è stato toccato la scorsa settimana con 14mila vaccinazioni in una sola giornata.

Per garantire maggiore velocità alla campagna, i venti centri vaccinali dell'Asl lavoreranno a pieno ritmo nei prossimi giorni, aumentando le vaccinazioni alle categorie più giovani, superando anche il criterio della vicinanza del centro vaccinale alla residenza del richiedente. «Entro il 10 luglio prevediamo di raggiungere il 70% della popolazione dell'intera Asl con la somministrazione di almeno una dose di vaccino - ha detto Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord - se verranno rispettate le consegne. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di guardare con giustificato ottimismo al futuro». (ANSA). W08-PTR