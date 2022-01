«Nel Vesuviano sospese vaccinazioni per i bambini, non è tollerabile»

«Dal distretto 48 dell'Asl Na 3 Sud mi è stata appena comunicata la sospensione immediata ed in via temporanea delle vaccinazioni pediatriche anti - COVID effettuate negli ambulatori di Marigliano e Somma Vesuviana. Sono senza parole». È quanto afferma il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, annunciando una lettera al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca «per denunciare la situazione e per chiedere che si riprendano immediatamente le vaccinazioni pediatriche».

«Nel pieno della quarta ondata - aggiunge Jossa - con il livello dei contagi che tocca vette allarmanti e soprattutto con l'alto numero di positivi registrato tra la popolazione scolastica, l'arma più efficace che abbiamo per combattere il virus si scarica improvvisamente e misteriosamente. Non é possibile e non è tollerabile che proprio chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini, e soprattutto prevenire i ricoveri negli ospedali già al collasso, lasci scoperto un servizio così importante e soprattutto impedisca a tanti genitori di vaccinare i propri figli».

Il sindaco sottolinea che «ragionevolmente era stata disposta la Dad per consentire di intensificare i vaccini e invece accade esattamente il contrario. Tutto questo - conclude - non può essere tollerato e soprattutto non è giusto».