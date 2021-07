Vaccini, l'Asl Napoli 1 convoca al telefono 4mila assenti. Il direttore generale Verdoliva: «Ma se rifiutano non li chiamiamo più»

«Se una donna mi dice che non è venuta perché non ha visto l'sms, non si sentiva bene, non era convinta, ma vuole farlo, diamo subito la convocazione alla Stazione marittima per giovedì o anche al suo distretto sanitario se è più comodo. Ma se alla fine dicono che non vogliono farlo io smetto di convocarli fino a quando non ce lo chiederanno loro». Ciro Verdoliva, il direttore generale dell'Asl Napoli 1, vuole a questo punto risposte chiare, nette, definite per dare un ordine alla campagna vaccinale, per smettere di convocare duemila persone e vaccinarne duecento, per capire come sfruttare davvero i centri vaccinali, per questo da oggi ha fatto partire un call center che chiama al telefono chi è stato convocato anche tre, quattro volte dopo aver fatto l'adesione e non si è mai presentato.

Ad oggi su 839.647 residenti l'Asl Na1 conta 535.152 adesioni e 304.495 cittadini che non si sono mai segnalati sul sito dell'Asl per avere la dose. L'obiettivo però non sono subito loro ma i 24.026 che hanno fatto l'adesione ma non si sono ancora presentati alla prima dose, che infatti a Napoli ormai si fa pochissimo. «Da oggi - spiega Verdoliva - cerchiamo di recuperare una per una le persone, abbiamo capillarmente distribuito i vaccini tra i distretti, medici di medicina di base e le farmacie. Se però al telefono dopo che proviamo a convincerli ci confermano il loro no metto una x, diventa un rifiuto. Quando verranno da noi e ci diranno che hanno cambiato idea togliamo il flag e ricominciamo a convocarli». Attualmente a Napoli il 67% dei cittadini ha fatto anche la seconda dose, l'obiettivo per l'immunità di gregge cittadina è il 75% e l'Asl ci sta provando ad ogni costo. «Al termine di questi giorni di telefonate - spiega Verdoliva - preparerò una relazione con i dati e la mandiamo all'Unità di crisi della Regione, e all'Unità Regionale di Tutela della Salute, poi loro se vorranno lo gireranno al ministero, ma il mio riferimento resta la Regione».

Quattro gli operatori a caccia dei no vax presso il call center allestito nella sede del Frullone. «Ho paura - risponde una delle donne chiamate - avevo fatto l'adesione ma poi sui social network ho letto tante cose sui vaccini e non mi fido. Io poi ho più di 60 anni e dovrei fare Astrazeneca, quindi mi fido ancora di meno». Dall'altra parte gli operatori ascoltano, provano a convincere gli interlocutori, propongono Pfizer, in una giornata, giovedì alla Stazione Marittima, che l'Asl ha dedicato proprio a tutti coloro che fuggono dal siero anglosvedese. «Non so, ci penso, parlerò con il mio medico, richiamatemi», replica la signora alla proposta del Pfizer. E la richiameranno questi operatori giovani, con davanti un pc con campi colorati dedicato in questa fase a poco più di 4.000 napoletani, una base su cui lavorare e capire le motivazioni dei no: «In rosso i deceduti - spiega Chiara - in verde scuro i positivi al covid negli ultimi tre mesi e che quindi non possono avere la dose, in verde chiaro chi alla fine della telefonata ci ascolta ma rifiuta, in arancione chi non risponde».

La risposta sulla paura da social network è la più frequente, anche da persone tra i 50 e i 70 anni che evidentemente sul web vanno per informarsi: «In particolare dai 60 anni in su - spiega Camilla tra una telefonata e l'altra - ci spiegano che hanno patologie, che sono spaventati dall'interazione del vaccino con i farmaci che prendono o con la patologia stessa, che hanno paura e che preferiscono proteggersi stando attenti, stando a casa, che non hanno preso il covid finora e vogliono continuare così». Uno zoccolo duro difficile da convincere: «Da quando ho iniziato stamattina - spiega Camilla - ho chiamato 22 persone e nessuno alla fine della conversazione mi ha detto 'ok mi hai convinto, vengo a farlò». I giovani dell'Asl ci provano ma danno anche un riferimento di medici con cui parlare: «Le ultime tre chiamate - spiga Tonia, un'altra operatrice - sono stati tre rifiuti. Hanno paura, hanno dubbi sul vaccino. Alla fine ho dato loro un numero verde da contattare che abbiamo realizzato in collaborazione con l'ordine dei medici, 800.954427. Però c'è anche qualcuno che si è convinto e ha detto che verrà a fare giovedì il Pfizer alla Stazione Marittima».

Dalle telefonate emergono anche casi che si possono risolvere facilmente come quello di una madre convocata e mai presentatasi che ha spiegato di avere un figlio disabile e di non poterlo lasciare: gli operatori hanno verificato che anche il figlio deve essere vaccinato e così hanno allertato l'unità mobile, l'Usca, che andrà a casa a vaccinare entrambi. Altri invece restano con dei dubbi: «Ho spiegato tutto - racconta una delle operatrici - alla madre di un figlio disabile, mi ha ascoltato ma ha detto che ora ne parlerà con il neuropsichiatra, la richiamerò». I tentativi vanno avanti, per l'Asl ogni vaccino in più è un piccolo successo a questo punto, quando tutti coloro che volevano davvero il vaccino l'hanno avuto.