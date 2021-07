Oltre 60mila le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate nelle ultime 24 ore in Campania. Il dato aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 6 luglio, è di 5.321.564 somministrazioni effettuate in totale; rispetto al dato rilevato ieri alle 17, sono 60.872 le somministrazioni in più.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.393.721 cittadini; di questi, 1.927.933 hanno ricevuto la seconda dose.