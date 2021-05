Vaccini in Campania, ​51 mila iniezioni in 24 ore

Sono state circa 51.000 le vaccinazioni che sono state somministrate ieri in Campania. Lo si apprende da fonti della Regione al termine del bilancio quotidiano sulle somministrazioni del giorno prima. Il ritmo di vaccinazioni in tutta la regione è in continua ascesa di pari passo con l'aumento delle dosi inviate dal commissariato nazionale alla Regione, si sottolinea.

Al momento la Campania ha iniettato 1.944.569 dosi sulle 2.383.725 ricevute, pari all'81,6%. Il ritmo continua molto sostenuto anche oggi con, ad esempio, 4.000 convocati all'hub di Capodichino e altri 4.100 convocati alla Mostra d'Oltremare di Napoli.