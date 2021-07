Superata la soglia dei 3,4 milioni di cittadini vaccinati in Campania. Alle 17 di oggi, mercoledì 7 luglio, sono 5.373.025 le somministrazioni effettuate in Campania. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 51.461 le somministrazioni in più.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.402.258 cittadini; di questi, 1.970.767 hanno ricevuto la seconda dose