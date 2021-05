Vaccini in Campania, arrivano 212 mila dosi Pfizer: recuperate altre 12 mila fiale di arretrato

Sono 212.000 le dosi di vaccini Pfizer che arriveranno domani in Campania per proseguire la campagna vaccinale della Regione. Lo rende noto l'unità di crisi della Campania. La consegna è leggermente più bassa dei 215.000 arrivati mercoledì scorso ma comunque ha una quota eccedente i 200.000 vaccini settimanali base, per integrare una parte delle 200.000 dosi che vennero tolte alla regione all'inizio della campagna vaccinale italiana in favore di regioni con un'età media della popolazione più alta.

In ritardo, invece, la consegna delle 24.000 dosi di vaccino Moderna che erano attese il 16 maggio e invece oggi si è appreso che arriveranno in Campania il 21 maggio.