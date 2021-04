Vaccini in Campania con il turbo, 13mila fiale al giorno: «Pronti i nuovi hub»

Accende il turbo la macchina vaccinale della Asl Napoli 1: dopo aver potenziato il motore nei giorni scorsi, quando ha incrementato i giri degli hub attualmente in funzione in città, da ieri può contare sull’apporto di quattro box aggiuntivi allestiti su truck mobili che per quattro giorni a settimana stazioneranno nei più popolosi quartieri della città somministrando almeno 500 dosi al giorno di tutti i farmaci attualmente disponibili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati