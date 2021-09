Vaccini Covid a Napoli, open day per le donne in gravidanza al Policlinico Federico II

In occasione della giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa dal ministero della Salute, che quest’anno è dedicata alle cure materne e neonatali sicure con il claim “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”, venerdì 17 settembre l’azienda ospedaliera universitaria Federico II organizza un open day per la vaccinazione anti-Covid-19 delle donne in gravidanza.

Le vaccinazioni saranno effettuate dalle 9 alle 16 al primo piano dell'edificio 15 di Via Pansini.

Per accedere è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata Giovedì 16 settembre dalle ore 8.00 alle 15.00 al link seguente: https://opendayvaccini.soresa.it/. Sarà offerto il vaccino Spikevax (in precedenza Covid-19 Vaccine Moderna).

Durante la seduta vaccinale, saranno presenti medici specialisti in ostetricia e ginecologia e medici specialisti in allergologia e immunodeficienze.