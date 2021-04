Vaccini Covid, i napoletani scelgono Pfizer: «AstraZeneca fa paura»

Continua la campagna vaccinale, decisiva per rimettere in moto il nostro paese; si procede dando priorità agli anziani e alla categoria dei più fragili.

Come noto spetta agli esperti del settore sanitario la scelta che riguarda il tipo di vaccino da somministrare, anche se non mancano le defezioni e i ripensamenti tra la platea di chi si è prenotato. AstraZeneca, quasi come sotto lente d'ingrandimento, non conduce vita semplice: sospeso per un periodo in via precauzionale per condurre delle indagini che confermassero la sicurezza; la sua somministrazione ha subito anche un cambio di rotta, di recente è stata modificata la fascia d'età a cui è destinato. Az sembra che desti non poca preoccupazione anche tra i partenopei che, da quanto dichiarato, preferiscono il vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense, ovvero Pfizer. «Se potessi decidere con quale vaccinarmi, sceglierei Pfizer - commentano per strada - perché con AstraZeneca un po' di paura c'è, visiti i problemi che si sono verificati». Tra le voci dei napoletani emerge anche chi si è già vaccinato con Az, e una insegnante dichiara: «Sono fiduciosa: ho fatto la prima dose ed ora attendo la seconda. Mi affido ai medici e alla loro scelta». Si procede per fasce d'età e, tra chi aspetta il proprio turno, sembra prevalere la volontà e la consapevolezza di volersi vaccinare: «È l'unico modo per uscire da questa situazione».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid a Napoli, file alla Mostra d'Oltremare:... L'EPIDEMIA Vaccini Covid in Campania, 25.526 somministrazioni in 24 ore L'EPIDEMIA Vaccini Covid in Campania, De Luca prepara i provvedimenti per le...

Anche l'opinione dei più giovani procede su questa linea; viene affermato che, quando arriverà il loro momento, si prenoteranno per ricevere la dose di vaccino. È forte la voglia di riappropriarsi della libertà di una volta, di rimettere in piedi un paese sia dal punto di vista economico che sociale; ci si affida completamente alla campagna vaccinale, puntando sulla sua velocità ed efficienza, per la messa in sicurezza dei cittadini.