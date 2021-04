Vaccini Covid a Napoli, convocati i mille medici che avevano rifiutato l'iniezione

L'Asl Napoli 1 dedicherà una parte della giornata vaccinale di domenica ai medici e sanitari che non hanno ancora ricevuto la dose per immunizzarsi. «Faremo una ampia seduta vaccinale domenica alla Mostra d'Oltremare - spiega all'Ansa il direttore generale Ciro Verdoliva - con gli operatori sanitari che non sono vaccinati. Si tratta di medici e infermieri che inizialmente erano dubbioso sui vaccini o che, in moltissimi casi, avevano avuto il covid proprio nel periodo in cui c'è stata la vaccinazione della categoria. Verranno convocati poco più di mille e siamo fiduciosi in un'ampia adesione. Faranno il vaccino Pfizer sotto i 60 anni, come per tutti i cittadini».

