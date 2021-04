Vaccini Covid a Napoli, sprint dei medici di base: già 11 mila iniezioni a domicilio

Sono oltre 11 mila, (11.251 per la precisione), le vaccinazioni effettuate a Napoli, dalla fine di marzo a lunedì scorso, da 133 medici di famiglia vaccinatori (su 550 convenzionati con la Asl) che per primi hanno ricevuto le dosi richieste dopo la firma dell'accordo, a metà marzo, con l'azienda sanitaria metropolitana. Altri 35 camici bianchi - che hanno anch'essi siglato l'originaria intesa per le inoculazioni a studio o a domicilio del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati