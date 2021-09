Vaccino anti-Covid, lunedì Open Day al Liceo «Lucio Anneo Seneca» di Torregaveta. A Bacoli riparte la campagna itinerante promossa dall’Asl Na2 Nord in collaborazione con l’amministrazione municipale. Dalle 9 alle 18 potranno aderire tutti, senza alcuna prenotazione. L’iniziativa è aperta a studenti, insegnanti, personale scolastico e ai residenti nei comuni di competenza della locale azienda sanitaria. Ad accogliere i cittadini ci saranno i camper ed il personale dell’Asl Na2 Nord, con i volontari della Protezione Civile Falco.

«È un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni - commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione - e, in particolare, alla piena disponibilità del nuovo dirigente scolastico del Liceo Seneca, Maria Palma. È una grande opportunità per iniziare al meglio il nuovo anno didattico. Sono molto felice che, dopo gli oltre 40mila vaccini somministrati al Fusaro, nella Sala Ostrichina, e le centinaia in camper, al centro di Bacoli e sul lungomare di Miliscola, una nuova frazione sia interessata dalla campagna vaccinale - conclude il primo cittadino -. Lunedì entriamo a scuola».

Nell’Asl Napoli 2 Nord sono 53700 i ragazzi nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni vaccinati, 23250 gli operatori scolastici che hanno concluso il ciclo.