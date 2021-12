Policlinico di Napoli, al via il primo open day per le vaccinazioni dei bambini fragili dai 5 agli 11 anni

Anche il Policlinico della Federico II di Napoli ha scelto di contribuire alla campagna vaccinale per i bambini, dedicando una giornata alle vaccinazioni per i piccoli pazienti fragili - dai 5 agli 11 anni - in cura presso l’azienda ospedaliera.

«Una giornata importante per noi, perché come ha detto Franco Locatelli, presidente del Css e coordinatore del Cts, vaccinare i bambini è un atto d'amore», così esordisce Annamaria Staiano, direttore Uoc di Pediatria generale dell'Aou Federico II e presidente della Sip. Poi aggiunge: «Noi diamo un segnale importante nel voler vaccinare i bambini fragili. Un bambino su 10 è un bambino fragile con una comorbidità e questo dimostra che noi crediamo nel vaccino come un'opportunità sicura ed efficace. Efficace perché milioni di bambini già vaccinati in questa fascia d'età si stanno dimostrando significativamente protetti da infezioni». Secondo il presidente della Società italiana di pediatria la prevenzione è fondamentale: «Dobbiamo prevenire complicanze severe che sebbene lievi possono ugualmente verificarsi».

La scelta di integrare l'offerta territoriale, lanciando un open day, è nata anche da un'importante richiesta pervenuta da molti genitori di bambini affetti da fragilità che sono seguiti per gravi malattie croniche presso il reparto di pediatria del Policlinico: «I genitori avevano delle perplessità, dei dubbi, nel vaccinare i propri figli, avevano bisogno di essere rassicurati ed incoraggiati» spiega Emilia Anna Vozzella, direttore sanitario dell'Aou Federico II. Sono 60 le adesioni registrate per la giornata di oggi: «Finalmente i genitori hanno capito la necessità sulla sicurezza di vaccinare i propri figli, inizialmente erano molto dubbiosi sull'evidenza scientifica, ma pian piano si stanno rassicurando ed ora sono stesso loro a chiederci informazioni e a voler aderire alla campagna vaccinale».

Così la giornata che ha aperto le porte ai piccoli pazienti fragili, ha riservato anche delle belle sorprese: si è scelto di premiare i bambini che si sono sottoposti al vaccino - somministrato nella nuova sala di endoscopia e motilità digestiva pediatrica - con un diploma da veri supereroi.