Vaccini Covid bambini 5-11 anni: 2500 somministrazioni nei comuni dell'Asl Napoli 3 Sud

Sono 2.500 i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni residenti nei comuni di riferimento dell'Asl Napoli 3 Sud che hanno effettuato la prima vaccinazione anti-Covid. A renderlo noto, attraverso una nota, è l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria.

Proseguono nel frattempo gli open day organizzati sul territorio: un appuntamento importante è previsto per domani a Meta dove le unità mobili vaccinali dirette dal dottor Antonio Coppola saranno presenti presso l'istituto comprensivo Buonocore-Fienga di via Guglielmo Marconi, dove ai piccoli neo-vaccinati saranno consegnati gadget messi a disposizione dal referente aziendale scuole promotrici di salute della Napoli 3 Sud Pierluigi Pecoraro: regalini e sorprese offerti dall'amministrazione comunale di Meta che per l'occasione ha coinvolto ludoteche ed animatori.

Al termine della vaccinazione sarà personalmente la Befana a consegnare ai bimbi i doni e un simpatico «diploma di coraggio» per ricordare simbolicamente la giornata. Previsti nei prossimi giorni altri open day promossi dall'azienda sanitaria: il 7 gennaio al De Curtis di Palma Campania e al Di Giacomo-De Nicola di Agerola e l'8 gennaio al circolo didattico Pompei Capoluogo di Pompei e al primo comprensivo di Poggiomarino, sempre per bambini da 5 a 11 anni, dalle ore 9 alle ore 13, senza prenotazione.