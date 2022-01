Vaccini Covid, dagli hacker dell'Asl Napoli 3 Sud arriva doppia richiesta di riscatto

Un giga e mezzo di dati sensibili dell'Asl Napoli 3 Sud pubblicati in rete dalla cybergang criminale che ha sferrato l'attacco hacker lo scorso 7 gennaio. Un sample di dati come carte d'identità di utenti, fatture, ricette e informazioni sull'uso dei farmaci per il Covid che è solo una parte dell'intero furto, circa il 90% dei files dell'azienda, che i cyber criminali sostengono di aver copiato e di essere pronti a divulgare interamente se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati