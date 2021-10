Vaccini Covid in Campania, otto milioni di dosi somministrate: l'orgoglio di De Luca

Superata in Campania quota otto milioni di dosi vaccinali somministrate. Come sottolinea l'Unità di crisi «è stata raggiunta la soglia dell'80 per cento di vaccinati (della platea con più di 12 anni) che hanno concluso un ciclo vaccinale completo, pari a 4.083.236 di cittadini completamente immunizzati». Nel dettaglio sono 4.223.461 le prime dosi inoculate dalla fine dello scorso dicembre (tra cui sono conteggiate anche quelle attribuite ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati