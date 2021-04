Vaccini Covid in Campania, la protesta degli albergatori «Subito dosi a tutti o perderemo l'estate»

Napoli perde appeal per i turisti: la ripartenza si annuncia lenta e più difficile che altrove. Secondo alcuni tra i principali nomi della ricezione partenopea, è alle porte una nuova estate senza turismo internazionale. L'esodo dei vacanzieri riguarderà in particolare gli statunitensi, le cui prenotazioni si stanno spostando verso Paesi «che hanno fatto maggiori passi in avanti sul piano vaccinale, come Grecia, Malta e Spagna». Gran parte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati